"Жирона" - "Алавес": онлайн видеотрансляция – в 20.30

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 12 января, "Жирона" примет "Алавес".

"Алавес" идет на четвертом месте и находится в зоне Лиги чемпионов. "Жирона" раположилась на девятой строчке.

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Следить за матчем "Жирона" – "Алавес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

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