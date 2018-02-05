Жерар Пике: "Я не проявлял никакого неуважения, это был сарказм"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объяснил, зачем приложил палец к губам после забитого мяча в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1). Пике назвал свой жест сарказмом в ответ на оскорбления его семьи болельщиками "Эспаньола" по ходу встречи. Очевидно, такая реакция фанатов была связана с тем, что после матча с этим же соперником в четвертьфинале Кубка Испании Пике назвал противоборствующий клуб "Эспаньолом Корнелья" (Корнелья – это пригород Барселоны).

– Неуважение? Неуважение – это когда они жалуются на мои слова про "Эспаньол" из Корнельи и когда не обращают внимание на оскорбления моей семьи, – цитирует Football-Espana Пике. – Вот это неуважение. Я же ничего такого не сделал. Мое празднование гола является сарказмом, не более того.