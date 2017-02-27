Жерар Пике: "Реал" набрал на восемь очков больше из-за ошибок судей"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подчеркнул, что испанские арбитры по-разному относятся к его команде и "Реалу". По его словам, каталонцы недобрали 8 очков из-за судейских ошибок.

"Против одних и тех же команд. 8 очков. Это выдержки из мадридских газет, чтобы не возникали сомнения", - написал Пике в "Твиттере".

Недовольство Пике вызвали решения арбитров в матчах "Малаги" с "Барселоной" (0:0) и "Реалом" (1:2). В схожих эпизодах арбитры не засчитали его чистый гол, но засчитали сомнительный мяч Серхио Рамоса. Кроме того, защитник раскритиковал решения судей в поединках поединках двух грандов с "Вильярреалом". В матче с "Барселоной (1:1) не был назначен 11-метровый в ворота "желтой субмарины", а в игре с "Реалом" (2:3) Криштиану Роналду забил гол с сомнительного пенальти.