Жена Родригеса: "Хамес хочет остаться в "Реале"

Жена полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса Даниэла Оспина отметила, что игрок хочет остаться в мадридском клубе. Ранее появлялась информация о возможном переходе колумбийца в Англию или Италию.

– Хамес сосредоточен на работе, – цитирует AS супругу Родригеса. – Это будет лично его решение. Он сейчас доволен всем, но когда нужно будет принять решение, он это сделает. Я ничего не могу обещать. Хамес хочет остаться в "Реале", и я тоже люблю Мадрид. Я счастлива в Испании, хочу остаться здесь. Родригес делает все, что от него зависит. Конечно, хочется, чтобы он играл чаще.