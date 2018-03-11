"Вильярреал" без Черышева обыграл "Лас-Пальмас"

"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 28-го тура чемпионата Испании. Российский хавбек гостей Денис Черышев пропускал игру из-за болезни. "Вильярреал" поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Лас-Пальмас" - "Вильярреал" - 0:2 (0:0)

Голы: Бакка, 67 (0:1). Сансоне, 90+2 - с пенальти (0:2).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел (Хиль, 79), Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Халилович, Гомес, Кальери, Тана, Этебо (Момо, 46), Экспосито (Рамирес, 46).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Рукавина, Хауме (Марин, 35), Альваро Гонсалес, Сориано, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка (Самуэль Кастильехо, 80), Раба (Сансоне, 59).

Предупреждения: Хауме, 17. Ксимо Наварро, 61.

Удаление: Гальвес, 90+1.

Судья: Медье Хименес.