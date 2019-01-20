"Вильярреал" - "Атлетик": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 января, "Вильярреал" принимает "Атлетик".

"Вильярреал" с 17 очками занимает 19 место в чемпионате Испании. У "Атлетика" 22 очка и 15-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.08, ничья - 3,54, победа гостей - 3.99.

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Следить за матчем "Вильярреал" – "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

"Вильярреал" – "Атлетик": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 20-й тур, 20 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей