23:20 4 декабря | Футбол — Испания

"Валенсия" обыграла "Эбро" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании, Черышев появился на поле впервые с 20 октября

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"Валенсия" с минимальным счетом победила "Эбро" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Миши Батшуайи

Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев на 64-й минуте вышел на замену - он появился на поле впервые с 20 октября, когда получил травму в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

"Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании, победив "Эбро" со счетом 3:1 по сумме двух матчей. 

Кубок Испании 

1/16 финала 

"Валенсия" - "Эбро" - 1:0 (0:0)

Гол: Батшуайи, 59. 

"Валенсия": Доменеч, Пиччини, Везу, Диакаби, Лато, Кондогбья, Рачич (Парехо, 69), Ли Кан Ин (Бланко, 77), Гамейро (Черышев, 64), Батшуайи, Торрес.

Судья: Прието Иглесиас.

04 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".

Валенсия - Эбро

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