"Валенсия" и "Эйбар" сыграли вничью

"Валенсия" дома сыграла вничью с "Эйбаром" (0:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Хозяева продлили серию без побед до четырех игр (2 ничьих, 2 поражения). Гости за аналогичный турнирный отрезок потерпели два поражения, а также по разу сыграли вничью и одержали победу.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Валенсия" - "Эйбар" - 0:0

"Валенсия": Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 81), Родриго, Мина (Дзадза, 64), Гонсалу Гедеш.

"Эйбар": Йоэль, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 72), Педро Леон, Инуи (Алехо, 84), Пенья, Дани Гарсия (Хоан Хордан, 49), Орельяна, Кике.

Предупреждения: Хосе Анхель, 15. Кондогбья, 44. Парехо, 78. Хоан Хордан, 82. Кике, 90+1.

Судья: Хайме Латре.

29 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".