"Валенсия" хочет взять в аренду полузащитника "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может перейти в "Валенсию", сообщает DailyMail. По информации источника, руководство "летучих мышей" планирует подписать 21-летнего футболиста на правах аренды. Тем не менее, отмечается, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не хочет отпускать бразильца в текущее трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне Перейра на правах аренды выступал за "Гранаду". За испанскую команду во всех турнирах хавбек провел 37 игр, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.