ВАДА обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в ла лиге

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в чемпионате Испании в течение года. Испания так и не изменила свои нормы по контролю допинга, как этого требовала ВАДА. В результате было принято решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте.
"Отсутствие тестирования в стране одной из ведущих мировых футбольных лиг в течение почти 12 месяцев вызывает тревогу и вселяет мало доверия в чистый спорт в то время, когда это необходимо. Глубоко разочаровывает то, что некоторые международные федерации не подписали соглашения и таким образом помешали выполнению эффективных антидопинговых программ на национальном уровне в Испании в ряде видов спорта", - говорится в заявлении ВАДА, которое в своем твиттере опубликовал журналист BBC Дэн Роан.
Человек из Кемерово
Правильно испанцы сделали, что положили на ВАДА.Так же как это сделали североамериканские лиги.Они ВАДА уже давно послали куда подальше.
13:17
AZ
Вот же мерзкая организация! И все из-за того, что представители этой лиги регулярно нагибают англичан в Европе, несмотря на все их бабки. Что-то ВАДА не обеспокоена НХЛ, НФЛ, хотя те их на пушечный выстрел не подпускают.
12:47
sb1006
Что-то не слышно воплей ВАДА об отстранении испанцев от ЧМ по футболу.
12:45