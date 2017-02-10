12:31 | ФУТБОЛ — Испания

ВАДА обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в ла лиге

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в чемпионате Испании в течение года. Испания так и не изменила свои нормы по контролю допинга, как этого требовала ВАДА. В результате было принято решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте.

"Отсутствие тестирования в стране одной из ведущих мировых футбольных лиг в течение почти 12 месяцев вызывает тревогу и вселяет мало доверия в чистый спорт в то время, когда это необходимо. Глубоко разочаровывает то, что некоторые международные федерации не подписали соглашения и таким образом помешали выполнению эффективных антидопинговых программ на национальном уровне в Испании в ряде видов спорта", - говорится в заявлении ВАДА, которое в своем твиттере опубликовал журналист BBC Дэн Роан.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Человек из Кемерово

Правильно испанцы сделали, что положили на ВАДА.Так же как это сделали североамериканские лиги.Они ВАДА уже давно послали куда подальше.

13:17

AZ

Вот же мерзкая организация! И все из-за того, что представители этой лиги регулярно нагибают англичан в Европе, несмотря на все их бабки. Что-то ВАДА не обеспокоена НХЛ, НФЛ, хотя те их на пушечный выстрел не подпускают.

12:47

sb1006

Что-то не слышно воплей ВАДА об отстранении испанцев от ЧМ по футболу.

12:45

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