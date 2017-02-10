ВАДА обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в ла лиге

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в чемпионате Испании в течение года. Испания так и не изменила свои нормы по контролю допинга, как этого требовала ВАДА. В результате было принято решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте.

"Отсутствие тестирования в стране одной из ведущих мировых футбольных лиг в течение почти 12 месяцев вызывает тревогу и вселяет мало доверия в чистый спорт в то время, когда это необходимо. Глубоко разочаровывает то, что некоторые международные федерации не подписали соглашения и таким образом помешали выполнению эффективных антидопинговых программ на национальном уровне в Испании в ряде видов спорта", - говорится в заявлении ВАДА, которое в своем твиттере опубликовал журналист BBC Дэн Роан.