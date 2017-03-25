15:03 | ФУТБОЛ — Испания

В Испании обсуждают очередную ошибку Кейлора Наваса

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Выступление вратарь "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мексики (0:2) вызвало большой резонанс в испанских СМИ. Отмечается, что "30-летний голкипер вновь выглядел неуверенно, следствием чего стала ошибка Наваса в эпизоде со вторым пропущенным голом".

Ранее сообщалось, что из-за регулярных ошибок костариканца в составе "Королевского клуба" в текущем сезоне руководство команды приняло решение предстоящим летом приобрести нового стража ворот. Главным кандидатом на замену Навасу считается голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа.

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Материалы REN-TV

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