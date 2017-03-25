В Испании обсуждают очередную ошибку Кейлора Наваса

Выступление вратарь "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мексики (0:2) вызвало большой резонанс в испанских СМИ. Отмечается, что "30-летний голкипер вновь выглядел неуверенно, следствием чего стала ошибка Наваса в эпизоде со вторым пропущенным голом".
Ранее сообщалось, что из-за регулярных ошибок костариканца в составе "Королевского клуба" в текущем сезоне руководство команды приняло решение предстоящим летом приобрести нового стража ворот. Главным кандидатом на замену Навасу считается голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа.
In case you want to watch it again, here's Nestor Araujo finishing off a corner to take Mexico's lead to 2-0. pic.twitter.com/L8cw5w9cl0– Fut Mex Nation (@FutMexNation) 25 марта 2017 г.