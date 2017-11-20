"Барселона" провела необычную акцию, приуроченную к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается по решению ООН 20 ноября. Как сообщает Daily Mail, в этот день тренировку "Барселоны" провели дети. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде наблюдал со стороны, как приглашенные юные любители футбола проводили занятия для Лионеля Месси и других звезд "Барселоны". Затем он дал ряд рекомендаций детям по тренировочному процессу.

Завершилась необычная тренировка совместным матчем с детьми и фотосессией.