Томас Тухель: "Дембеле милый, но немного сумасшедший"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался в адрес полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле. Футболист выступал по его руководством в составе дортмундской "Боруссии" в сезоне-2016/17.

– Усман – великолепный игрок, который обладает огромным талантом, – приводит As слова Тухеля. – Я наслаждался работой с ним на каждой тренировке, он невероятно талантлив. Он милый парень, но немного сумасшедший. Мы много смеялись с ним, но то же время порой у нас были и серьезные дискуссии. Нам никогда не было скучно.

Если он сосредоточен, он может добиться всего, чего только пожелает. Когда мы первый раз разговаривали, он сказал мне: "Я хочу играть за "Барселону". И теперь он там. Он может добиться многого, если будет сосредоточен и будет прогрессировать каждый день. Мне очень нравится Дембеле. Мы провели отличный год вместе.

В текущем сезоне Дембеле провел 23 матча в составе "Барселоны", забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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