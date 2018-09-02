Тибо Куртуа: "У меня было не так много работы"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа остался доволен игрой чемпионата Испании с "Леганесом" (4:1). Это был его дебютный матч за мадридцев.

– Я очень рад, что смог сыграть за лучший клуб в мире, – цитирует AFP Куртуа. – Мне часто приходилось играть на другой стороне – в "Атлетико". Но сыграть перед своими фанатами на "Сантьяго Бернабеу" – это нечто особенное. Очень рад, что дебют удался и мы победили. Хотя у меня было не так много работы. Со своими задачами я справился. А пенальти – жаль, конечно, но это жизнь.