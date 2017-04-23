01:45 | ФУТБОЛ — Испания

Тест "СЭ": знаешь ли ты класико?

"Реал" - "Барселона": новая серия. Фото REUTERS
"Реал" - "Барселона": новая серия. Фото REUTERS
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Сегодня в 21.45 по московскому времени начнется главный матч испанского чемпионата – "Реал" – "Барселона". "СЭ" предлагает размяться перед этой битвой на специально приготовленном нами тесте.
 
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