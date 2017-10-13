22:50 13 октября | Футбол — Испания

Суперфинт Роналду на тренировке, в который не поверили одноклубники

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду феноменальным финтом обыграл на тренировке форварда Борху Майораля. Данный трюк восхитил партнеров португальца, некоторые из которых - в частности, защитник Марселу, схватились за лицо, будто не поверили в реальность происходящего.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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wilde

Изящно... для мадридистов... а Месси такие финты давно уже в матчах крутит... Спросите Боатенга..))

23:14 13 октября