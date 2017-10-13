Суперфинт Роналду на тренировке, в который не поверили одноклубники

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду феноменальным финтом обыграл на тренировке форварда Борху Майораля. Данный трюк восхитил партнеров португальца, некоторые из которых - в частности, защитник Марселу, схватились за лицо, будто не поверили в реальность происходящего.

¡QUE LOCURA😍! Vean el tremendo caño de Cristiano Ronaldo a su compañero Borja Mayoral. Reacción épica de Marcelo😂 pic.twitter.com/Mck8ocubZy – Actual Fútbol (@ActualFutbol) 13 октября 2017 г.