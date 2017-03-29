СМИ: "Реал" может подать в суд на Пике за его обвинения в заговоре против Месси

Юристы "Реала" изучат слова защитника "Барселоны" Жерара Пике, который обвинил мадридцев в нечестном ведении борьбы, утверждает Marca. "Королевский клуб", удивленный заявлению 30-летнего испанца, уверен, что это является проявлением неуважения. "Реал" примет решение о подаче иска в суд после анализа слов футболиста. Отметим, что Пике регулярно выступает с колкостями в адрес мадридцев.

На этот раз защитник заявил, что именно "Реал" стоит за судебными делами в отношении его партнеров по "Барселоне" Неймара и Лионеля Месси. Видимо, он подразумевал Марту Сильву Лапуэрте, государственного прокурора, ранее работавшего в руководстве "Королевского клуба".

– Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймар, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу", – приводит AS слова Пике. – Постоянные обвинения в адре Неймара, Месси – и ничего о Криштиану Роналду. Как всегда.