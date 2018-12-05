СМИ: "Реал" интересуется Моуринью, тренер готов вернуться в "королевский клуб"

"Реал" проявляет интерес к главному тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает британское издание Evening Standard.

Также сообщается, что готов к такому продолжению карьеры и сам португалец. Он знает об интересе со стороны президента клуба Флорентино Переса и открыт к возвращению.

Напомним, 55-летний специалист тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас возглавляет команду Сантьяго Солари.

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