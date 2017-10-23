СМИ: пять игроков "Реала" попали в сборную года по версии FIFPro

Стал известен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Согласно Marca, в этой команде оказалось пять футболистов "Реала". "Барселону" в символической сборной года представили лишь два действующих игрока команды.
Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Леонардо Бонуччи
- Марселу Виейра
poxi53
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
20:34