СМИ: пять игроков "Реала" попали в сборную года по версии FIFPro

Стал известен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Согласно Marca, в этой команде оказалось пять футболистов "Реала". "Барселону" в символической сборной года представили лишь два действующих игрока команды.

Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").