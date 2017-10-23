19:47 | Футбол — Испания

СМИ: пять игроков "Реала" попали в сборную года по версии FIFPro

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Стал известен состав символической сборной 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Согласно Marca, в этой команде оказалось пять футболистов "Реала". "Барселону" в символической сборной года представили лишь два действующих игрока команды.

Символическая сборная-2017 по версии FIFPro: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, МарселуЛука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес ИньестаЛионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

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КОММЕНТАРИИ (1)
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poxi53

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