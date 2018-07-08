СМИ: Перес поднял цену на Роналду, но "Ювентус" готов заплатить ее

Президент "Реала" Флорентино Перес поднял цену для "Ювентуса" за трансфер Криштиану Роналду, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать игрока за 100 миллионов евро.

Впрочем, как утверждает La Gazzetta dello Sport готов заплатить эту сумму. Точные цифры не указаны. Другое итальянское издание La Stampa ранее называло цифру в 130 миллионов евро. Президент намерен заявить о желании поднять цену на встрече с агентом футболиста Жорже Мендешем, которая пройдет на следующей неделе. До этого появилась информация, что агент хочет получить 20-25 миллионов евро комиссии.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.