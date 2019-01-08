СМИ: Моуринью готов вернуться в "Реал". Но есть два условия

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов вновь возглавить "Реал", сообщают испанские СМИ. Для этого руководство "королевского клуба" должно выполнить два условия.

Руководителей клуба не устраивают выступления команды под руководством Сантьяго Солари. В прошлое воскресенье "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" нанес поражение "Реал Сосьедад" (2:0). По данным Mundo Deportivo, президент клуба Флорентино Перес провел переговоры с португальцем. Моуринью готов вернуться в Мадрид, однако поставил два условия. Он хочет, чтобы "Реал" зимой приобрел центрального полузащитника и нападающего.

"Реал" занимает пятое место в чемпионате Испании - 30 очков в 18 матчах. Моуринью по ходу сезона был уволен из "Манчестер Юнайтед". 55-летний специалист уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что он отверг предложение возглавить "Бенфику".

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