СМИ: Куртуа боится, что Конте возглавит "Реал"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа не хочет, чтобы мадридский клуб возглавил бывший тренер "Челси" Антонио Конте. Как утверждает El Pais, бельгиец, который минувшим летом перешел в "Реал" из "Челси", своим одноклубникам выразил обеспокоенность по поводу слухов о том, что Хулена Лопетеги может сменить Конте.

– Я не могу в это поверить, – якобы сказал Куртуа партнерам. – Я работал с Конте. Уехал из Лондона, чтобы не возвращаться к чему-то подобному. И теперь выясняется, что Конте может оказаться здесь.