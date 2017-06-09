СМИ: клуб из Китая предлагает "Реалу" за Роналду 200 миллионов евро, игроку - 120 миллионов

Один из китайских клубов намерен предложить "Реалу" за нападающего Криштиану Роналду 200 миллионов евро, сообщает As. Название потенциального покупателя не разглашается, но китайцы хотят на следующей неделе провести переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

Кроме того, самому португальцу будет предложен личный контракт с зарплатой в 120 миллионов евро в год. Ранее сообщалось об интересе к Роналду со стороны "ПСЖ", "Монако" и "Манчестер Юнайтед". Эти клубы якобы готовы были заплатить за форварда 180 миллионов евро.