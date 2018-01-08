СМИ: "Арсенал" готов организовать распродажу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода, сообщает Goal. По информации источника, клуб покинут нападающий Алексис Санчес, а также защитники Франсис Кокелен и Матье Дебюши.

Вместе с тем, будущее в команде Месута Езила, Джека Уилшира, Оливье Жиру и многих других еще не определено.

По данным СМИ, Венгер по итогам сезона-2017/18 покинет команду.

В этом розыгрыше чемпионата Англии "Арсенал" после 22 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 23 балла. 7 января "канониры" вылетели из розыгрыша Кубка Англии, проиграв "Ноттингем Форест" на стадии 1/32 финала.