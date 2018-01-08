21:44 8 января | Футбол — Испания

СМИ: "Арсенал" готов организовать распродажу

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готов расстаться с несколькими игроками основного состава в ближайшие полгода, сообщает Goal. По информации источника, клуб покинут нападающий Алексис Санчес, а также защитники Франсис Кокелен и Матье Дебюши.

Вместе с тем, будущее в команде Месута Езила, Джека Уилшира, Оливье Жиру и многих других еще не определено.

По данным СМИ, Венгер по итогам сезона-2017/18 покинет команду.

В этом розыгрыше чемпионата Англии "Арсенал" после 22 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 23 балла. 7 января "канониры" вылетели из розыгрыша Кубка Англии, проиграв "Ноттингем Форест" на стадии 1/32 финала.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SirRedDevil

Распродать только Арсена

22:06 8 января

Alukard1349

Спартак не спи!Продавай Зе а вместо него Жиру!Ну и Алексиса бы))))

21:47 8 января