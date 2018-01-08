Венгер собирается покинуть "Арсенал" по окончании сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намерен покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает Fox Sport. Отмечается, что 68-летний специалист может воспользоваться пунктом в своем контракте, чтобы освободить пост.

Скорее всего, француз будет сам выбирать своего преемника. Считается, что им станет экс-игрок "Канониров", а ныне помощник Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.

Напомним, что Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны.

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