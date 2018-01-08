Венгер собирается покинуть "Арсенал" по окончании сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намерен покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает Fox Sport. Отмечается, что 68-летний специалист может воспользоваться пунктом в своем контракте, чтобы освободить пост.
Скорее всего, француз будет сам выбирать своего преемника. Считается, что им станет экс-игрок "Канониров", а ныне помощник Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.
Напомним, что Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны.
drony4
Такое чувство,что Венгер, последние годы сидел в Арсенале, чтобы побить рекорд Сэра Алекса.
15:06
Alukard1349
Венгер-трус.Команда с таким бюджетом,никогда и ничего не выигрывала в Европе!Даже чемпионат был выигран очень давно.И он всё продолжает держаться за своё место!А Артета...Кто он?!
15:00
Ботаникум
Совсем слабо верится, ибо Венгерец уже, судя по футбольному поведению, НЕ МУЖИК, а его тестикулы переродились в ФИГИ. А уж Артета как "преемник" - очень странный и даже ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ выбор старины Арсенища. Подобный ход больше напоминает ЗИТЦ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Фунта из "Золотого телёнка", Чтобы Венгерц продолжил рулить "Арсеналом", уйдя в тень от НЕДОВОЛЬСТВА БОЛЕЛЬЩИКОВ. Должность ему Усман-бабай придумает!
13:37
kuzna
Да ладно )))))))))
13:08