СМИ: Агент Конте проводит встречу с президентом "Реала"

Агент итальянского специалиста Антонио Конте в эти минуты проводит встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом, утверждает ANSA. Ранее сообщалось, что в ближайшие часы главный тренер "королевского клуба" Хулен Лопетеги может быть отправлен в отставку после разгромного поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:5).

49-летний Конте все еще не расторг контракт с "Челси", однако лондонский клуб будет счастлив, если специалист возглавит "сливочных", ведь в таком случае соглашение будет разорвано без длительной судебной тяжбы.

Напомним, Конте был главным тренером "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии.

Все о чемпионате Испании - здесь