Симоне Дзадза: "В "Валенсии" хочу доказать свою состоятельность всему миру"

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, перешедший в "Валенсию" на правах аренды, отметил, что очень рад переходу в новый клуб. Итальянец выразил надежду на то, что он поможет "летучим мышам" подняться вверх в турнирной таблице.

– Я очень рад быть здесь, мне очень нравится клуб и его фанаты, – цитирует клубная пресс-служба Дзадзу. – У "Валенсии" хорошая команда, хотя болельщики, безусловно, переживают в связи с турнирным положением. Надеюсь, что я помогу "Валенсии" поправить ситуацию. Последние месяцы были для меня непростыми, поэтому я хочу забитыми мячами доказать свою состоятельность всему миру. Безусловно, в первую очередь я думаю об успехах коллектива, а потом – о личных.