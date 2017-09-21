"Севилья" обыграла "Лас-Пальмас" и приблизилась к "Барселоне"

"Севилья" в матче 5-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Лас-Пальмас" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Хесус Навас на 83-й минуте.

Эта победа позволила севильцам выйти на второе место в турнирной таблице. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на два очка.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Севилья" - "Лас-Пальмас" - 1:0 (0:0)

Гол: Хесус Навас, 83 (1:0).

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Хесус Навас, Крун-Дели (Банега, 76), Н`Зонзи, Гансу (Васкес, 62), Корреа (Сарабия, 70), Бен Йеддер.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Айтами, Мишел, Ксимо Наварро, Гарсия, Аквилани (Гомес, 66), Вьера, Эрнан (Толедо, 85), Витоло (Момо, 58), Кальери, Тана.

Предупреждения: Гарсия, 1. Меркадо, 44. Момо, 76. Хесус Навас, 89.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

20 сентября. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".