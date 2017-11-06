Серхио Рамос: "Реал" постепенно возвращается к своей былой форме"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 11-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) выразил восхищение игрой полузащитника Марко Асенсио. Также капитан мадридцев отметил важность победы в преддверии дерби против "Атлетико".

– С первой минуты игры мы шли к победе, – сказал во флеш-интервью Рамос. – Соперник играл интенсивно, но первый гол значительно облегчил "Реалу" жизнь. В преддверии мадридского дерби нам было необходимо победить. Постепенно мы возвращаемся в былую форму и становимся увереннее в себе.

Асенсио – удивительный футболист. Мы увидели в его исполнении много красивых голов. Практически каждый его удар летит в "девятку". Сейчас Марко необходимо получать регулярную игровую практику, но в целом, у нас очень серьезная атака.

Трансляция матча "Реал" – "Лас-Пальмас"