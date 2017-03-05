09:44 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Не говорил, что Криштиану Роналду не надо бегать"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос опроверг появившиеся в прессе якобы свои слова. Ранее появилась информация, что 30-летний испанец на собрании команды сказал следующее: "Здесь только Уриштиану Роналду имеет право не бегать по полю, так как забивает 60 голов за сезон".

– Я не говорил, что Криштиану Роналду не должен бегать. Это неправда, – цитирует Рамоса Football Espana. – Когда у "Реала" трудности, команда должна сплачиваться. Мы стараемся решать наши проблемы. Они не наносят нам вреда.

Я говорю на командных собраниях, как и другие игроки. Понимаю, что газеты нужно продавать, но достоверность информации должна быть на первом месте.

 

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