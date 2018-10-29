Серхио Рамос: "Мы будем с Лопетеги до самой смерти"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании (1:5) поддержал главного тренера команды Хулена Лопетеги.

- Я не собираюсь отказываться от своих слов. Игроки остаются с тренером до самой смерти, - цитирует испанца ESPN. - Результаты во многом определяют, остается ли тренер. Но это не наше решение, оно идет сверху. Мы ничего не слышали. Мы остаемся командой, а там уже произойдет то, что должно произойти. У меня всегда были хорошие отношения с тренерами. Нельзя заставить себя уважать, можно только заслужить уважение. Иногда управление раздевалкой значит больше чем, собственно, знания в тренерской работе.

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