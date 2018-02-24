Роналду забил 300 голов в чемпионате Испании на 41 матч раньше Месси

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" забил свой 300-й гол в ла лиге. Для этого ему потребовалось 285 игр. Для сравнения: форвард "Барселоны" Лионель Месси достиг той же отметки в 326-й встрече.

Отметим, что имеются некоторые расхождения по статистике Роналду. По некоторым данным, его второй гол в ворота "Алавеса" стал лишь 299-м в примере.