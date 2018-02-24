23:46 24 февраля | Футбол — Испания

Роналду забил 300 голов в чемпионате Испании на 41 матч раньше Месси

5

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" забил свой 300-й гол в ла лиге. Для этого ему потребовалось 285 игр. Для сравнения: форвард "Барселоны" Лионель Месси достиг той же отметки в 326-й встрече.

Отметим, что имеются некоторые расхождения по статистике Роналду. По некоторым данным, его второй гол в ворота "Алавеса" стал лишь 299-м в примере.

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

viktomakarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

01:28

Flamenco

Кстати!!! точно 300-й гол! с учетом шикарного гола ворота РЕАЛА)))

00:55

resifi

И все-таки 299 !!!!

00:51

makuliku

Вай, вай

00:38

баламошка

Патамушта Меська днарь.

23:52 24 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!