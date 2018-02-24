Роналду забил 300 голов в чемпионате Испании на 41 матч раньше Месси

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" забил свой 300-й гол в ла лиге. Для этого ему потребовалось 285 игр. Для сравнения: форвард "Барселоны" Лионель Месси достиг той же отметки в 326-й встрече.
Отметим, что имеются некоторые расхождения по статистике Роналду. По некоторым данным, его второй гол в ворота "Алавеса" стал лишь 299-м в примере.
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:28
Flamenco
Кстати!!! точно 300-й гол! с учетом шикарного гола ворота РЕАЛА)))
00:55
resifi
И все-таки 299 !!!!
00:51
makuliku
Вай, вай
00:38
баламошка
Патамушта Меська днарь.
23:52 24 февраля