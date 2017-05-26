Роналду удивлен информацией о том, что может получить тюремный срок

Форвард "Реала" Криштиану Роналду выразил удивление информацией о том, что ему грозит крупный штраф и тюремный срок за неуплату налогов, сообщает Marca. Ранее издание утверждало, что португалец может быть осужден на 5 лет.

Также сообщалось, что футболист скрыл от налоговых органов Испании 8 миллионов евро доходов и должен заплатить в бюджет около 2 миллионов евро. Сейчас появилась информация, что португалец не указал 15 миллионов евро своего зароботка. Различные трактовки обусловлены тем, что недавно изменилось налоговое законодательство страны.