Роналду грозит пять матчей дисквалификации

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, удаленный в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:1) за две желтые карточки, может пропустить ответную встречу, а также четыре игры в чемпионате Испании, утверждает Cope.es.
Португалец перед тем, как уйти с поля, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Тот отразил это в рапорте: "Игрок слегка толкнул меня в знак несогласия". (Александр БОБРОВ)
"Барса" - "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?
Ленинград1984
А что грозит судье?
03:46
miranova.nastasya
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