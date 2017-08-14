Роналду грозит пять матчей дисквалификации

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, удаленный в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:1) за две желтые карточки, может пропустить ответную встречу, а также четыре игры в чемпионате Испании, утверждает Cope.es.

Португалец перед тем, как уйти с поля, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Тот отразил это в рапорте: "Игрок слегка толкнул меня в знак несогласия". (Александр БОБРОВ)

"Барса" - "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?