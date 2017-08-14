02:32 14 августа | Футбол — Испания

Роналду грозит пять матчей дисквалификации

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, удаленный в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:1) за две желтые карточки, может пропустить ответную встречу, а также четыре игры в чемпионате Испании, утверждает Cope.es.

Португалец перед тем, как уйти с поля, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Тот отразил это в рапорте: "Игрок слегка толкнул меня в знак несогласия". (Александр БОБРОВ)

 "Барса" - "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sars882

уралмашевец, следующая новость о том, что КР грозит 6 матчей и т.д

07:43 14 августа

Уралмашевец

5 или 12? Определитесь, что пишете ))) Или больше нечего писать, новости закончились?

07:40 14 августа

Ленинград1984

А что грозит судье?

03:46 14 августа