Роман Зозуля: "Если есть какой-то вариант продолжения карьеры, то хоть пешком готов туда пойти"

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля отметил, что очень хочет иметь игровую практику в оставшейся части сезона. Напомним, что "Райо Вальекано" отменил аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Мне надо играть, и я понимаю, что и сборная, и "Бетис", если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело, – цитирует XSport Зозулю. – Потому всем будет хорошо: и я буду играть, и для "Бетиса", то, что у меня будет игровая практика, и, конечно же, для национальной сборной. Есть еще вариант, что я могу вернуться в "Днепр", но, как мы все знаем, у команды есть санкции по трансферам.

Если будет малейший процент, что можно вернуться в "Днепр", то я, конечно же, готов. Если есть какой-то вариант на пять месяцев, до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти, если есть возможность.

Моя мечта, чтобы "Днепр" жил и опять собрался такой же состав, который был два года назад. Я очень хочу, чтобы в Днепре был праздник футбола, был забит стадион, чтобы мы играли против "Наполи", против ПСВ, это было очень здорово, и город жил футболом. Очень хочется, чтобы команда жила. Болельщики боятся, что с командой будет то же самое, что и с "Металлистом".