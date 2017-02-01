18:05 1 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Аренда Зозули в "Райо Вальекано" отменена, из-за этого футболист пропустит остаток сезона

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Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля, перешедший на правах аренды в "Райо Вальекано", не будет выступать за "пчел". Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

Руководство "Райо" прислушалось к фанатам и отменило аренду игрока. Зозуля возвращается в "Бетис", но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.

Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Usik07

Теперь буду болеть за Райо! А Зозуля - бандерлог, сам виноват!

21:42 1 февраля

Птицuk

Без кастрюли на голове не понравился...

21:11 1 февраля

Ugine

svg57 +1000 или в Анжи

19:28 1 февраля

Ugine

КРАСАВЦЫ!!!

19:27 1 февраля

Халзан

Болелы Райо Валеканно просто красавчики!! Нацизм не пройдет!!!!

19:02 1 февраля

top220

Все правильно,нацистам не место в цивилизованных странах. пусть обратно уе... в бандеростан к кастрюлеголовым.

18:45 1 февраля

ladafan

какие то они не толе.. не тореле... тьху...не справедливые...

18:39 1 февраля

spetrov

svg57, хорошая шутка.

18:38 1 февраля

svg57

Нужно в Терек пригласить на перевоспитание

18:35 1 февраля

knyaz boltconskiy

придется скакать до конца сезона,а как он думал?

18:34 1 февраля

marsey

спасибо болельщикам Райо Вальекано!!! а зозуле - сала :)

18:28 1 февраля

spetrov

Зозуля, так сказать, с дипломом. :)

18:22 1 февраля

П_о_в_а_р

Может в АТО съездить...

18:18 1 февраля

)V(ax

Це зрада або перемога?

18:11 1 февраля

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