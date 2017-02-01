Аренда Зозули в "Райо Вальекано" отменена, из-за этого футболист пропустит остаток сезона

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля, перешедший на правах аренды в "Райо Вальекано", не будет выступать за "пчел". Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.
Руководство "Райо" прислушалось к фанатам и отменило аренду игрока. Зозуля возвращается в "Бетис", но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.
Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
Usik07
Теперь буду болеть за Райо! А Зозуля - бандерлог, сам виноват!
21:42 1 февраля
Птицuk
Без кастрюли на голове не понравился...
21:11 1 февраля
Ugine
svg57 +1000 или в Анжи
19:28 1 февраля
Ugine
КРАСАВЦЫ!!!
19:27 1 февраля
Халзан
Болелы Райо Валеканно просто красавчики!! Нацизм не пройдет!!!!
19:02 1 февраля
top220
Все правильно,нацистам не место в цивилизованных странах. пусть обратно уе... в бандеростан к кастрюлеголовым.
18:45 1 февраля
ladafan
какие то они не толе.. не тореле... тьху...не справедливые...
18:39 1 февраля
spetrov
svg57, хорошая шутка.
18:38 1 февраля
svg57
Нужно в Терек пригласить на перевоспитание
18:35 1 февраля
knyaz boltconskiy
придется скакать до конца сезона,а как он думал?
18:34 1 февраля
marsey
спасибо болельщикам Райо Вальекано!!! а зозуле - сала :)
18:28 1 февраля
spetrov
Зозуля, так сказать, с дипломом. :)
18:22 1 февраля
П_о_в_а_р
Может в АТО съездить...
18:18 1 февраля
)V(ax
Це зрада або перемога?
18:11 1 февраля