Аренда Зозули в "Райо Вальекано" отменена, из-за этого футболист пропустит остаток сезона

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля, перешедший на правах аренды в "Райо Вальекано", не будет выступать за "пчел". Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

Руководство "Райо" прислушалось к фанатам и отменило аренду игрока. Зозуля возвращается в "Бетис", но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.

Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

Подробности скандала в материале собкора "СЭ" в Испании