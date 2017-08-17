Ролан Гусев: "Почему УЕФА накладывает санкции на российские клубы, когда у него под носом происходит трансфер Неймара?"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, ныне живущий в Испании, в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Барселона" не стала удерживать нападающего Неймара, потому что ей был выгоден его переход в "ПСЖ". При этом он не понимает, почему УЕФА не обращает внимание на то, что парижане заплатили за этот переход 222 миллиона евро.

– Можете понять поступок Неймара, который покинул один из лучших клубов мира ради "ПСЖ"? - вопрос Гусеву.

– Этот переход был выгоден всем сторонам. Когда за футболиста платят 222 миллиона, какой клуб станет его удерживать?! Сейчас обещают трансфер Коутинью. Не думаю, что он будет играть хуже, чем Неймар. А может даже и лучше. Рядом с Месси и Суаресом прогресс не за горами.

– Отдать за футболиста такие деньги – это нормально?

– Конечно нет, это бред. Здесь напрашивается вопрос к УЕФА. Почему он применяет санкции к нашим клубам, когда у него под носом происходят такие сумасшедшие траты? Плохо, что на некоторые вещи закрывают глаза, а на некоторые реагируют очень остро. (Павел ГУРЕВИЧ)

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