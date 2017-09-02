Роберт Фернандес: "Барселона" планировала усилить состав, но это было трудно сделать"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес рассказал о том, что в клубе многого ожидают от нападающего Усмана Дембеле, который перешел в каталонский клуб из дортмундской "Боруссии". По его словам, "сине-гранатовые" рассматривали возможность приобретения хавбека "ПСЖ" Марко Верратти.

- Мы трудились на протяжении долгого времени, - цитирует Football Espana Фернандеса. - Дембеле - молодой игрок, который очень хочет играть. У нас с ним связаны большие ожидания. Мы наблюдали за прогрессом Паулинью в Китае. Неправда, что ему не хватает класса. Это опытный игрок, он еще заставит некоторых поменять свое мнение. Бразилец способен сыграть на трех позициях.

"Барселона" - отличная команда, это могут видеть те, кто наблюдает за нами. Было трудно улучшить наш состав, но мы планировали подписать еще игроков. Верратти? Я лично говорил с Унаи Эмери на эту тему. Он знает, что нам был интересен этот игрок.