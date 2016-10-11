Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" обойдется "Реалу" в 400 миллионов евро

Власти Мадрида и руководство "Реала" достигли соглашения о реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу". Согласно изданию Marca, стороны утвердили план реконструкции арены, который обойдется клубу в 400 миллионов евро.

Некоторые детали проекта по-прежнему обсуждаются. Например, у руководителей мадридцев появились сомнения в необходимости организации внутри арены отеля. Утверждено, что стадион будет оснащен выдвижной крышей. "Реал" хочет приступить к работам над изменениями стадиона в 2017 году, при этом увеличив вместимость трибун.