19:21 | ФУТБОЛ — Испания

Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" обойдется "Реалу" в 400 миллионов евро

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Власти Мадрида и руководство "Реала" достигли соглашения о реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу". Согласно изданию Marca, стороны утвердили план реконструкции арены, который обойдется клубу в 400 миллионов евро.

Некоторые детали проекта по-прежнему обсуждаются. Например, у руководителей мадридцев появились сомнения в необходимости организации внутри арены отеля. Утверждено, что стадион будет оснащен выдвижной крышей. "Реал" хочет приступить к работам над изменениями стадиона в 2017 году, при этом увеличив вместимость трибун.

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