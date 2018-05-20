"Реал" в четвертый раз с 2000 года занял в чемпионате Испании место ниже второго

"Реал", сыграв вничью с "Вильярреалом" (2:2) в 38-м туре чемпионата Испании, завершил выступление в этом сезоне примеры на третьем месте. Мадридцы в четвертый раз с 2000 года заняли место ниже второго.

Ранее "королевский клуб" занимал итоговое место ниже второго в сезонах 2001/02, 2003/04 и 2013/14.

Напомним, что первое место в примере досрочно выиграла "Барселона" (90 очков). На втором месте сезон завершит "Атлетико" (78). Обеим командам в воскресенье, 20 мая, предстоит провести свои встречи 38-го тура.