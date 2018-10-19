"Реал" сыграет в Кубке Испании против клуба из Африки

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Наиболее любопытным вышел жребий для "Реала". Победители Лиги чемпионов сыграют против клуба "Мелилья", представляющего одноименный город. Мелилья - город, расположенный на средиземноморском побережье Африки, со стороны суши окружен Марокко.

Действующий чемпион и обладатель Кубка Испании "Барселона" встретится с "Культураль Леонеса", а "Валенсия", цвета которой защищает россиянин Денис Черышев, - с "Эбро".

Первые матчи состоятся 30 октября - 1 ноября, ответные - 4-6 декабря.