"Реал Сосьедад" обыграл "Леганес"

"Реал Сосьедад" выиграл у "Леганеса" (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Микель Оярсабаль, Серхио Каналес и Вилилан Жозе (с пенальти). У гостей забивали Диего Рико и Мигель Анхель Герреро.

"Реал Сосьедад" набрал 49 очков и занимает девятое место. У "Леганеса" 40 очков и 17-я позиция, команда уже обеспечила себе выживание в примере.

Чемпионат Испании

Примера

37-й тур

"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 3:2 (2:1)

Голы: Оярсабаль, 18 (1:0). Каналес, 25 (2:0). Рико, 26 (2:1). Герреро, 53 (2:2). Виллиан Жозе, 78 - с пенальти (3:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Навас, Одриосола (Карлос Мартинес, 88), Родригес, Каналес, Ильярраменди, Пардо (Сурутуса, 66), Хуанми (Прието, 83), Виллиан Жозе, Оярсабаль.

"Леганес": Чампанье, Муньос, Дос Сантос, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Бовю, 82), Херард Гумбау (Рауль Гарсия, 72), Эрасо, Эль-Жар (Брашанац, 46), Герреро.

Предупреждения: Ильярраменди, 67. Бустинса, 77. Рико, 85.

Судья: Медье Хименес (Испания).

12 мая. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".