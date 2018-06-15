"Реал" приобрел полузащитника "Сантоса" Гоэса за рекордную сумму

"Реал" и "Сантос" договорились о трансфере полузащитника бразильцев Родриго Гоэса, сообщает официальный сайт латиноамериканского клуба. 17-летний бразилец сможет переехать в Мадрид в июле 2019 года, когда ему исполнится 18 лет.

Как отмечается, этот трансфер стал самым дорогим в Южной Америке. Сумма сделки не разглашается, однако ранее сообщалось, что мадридцы заплатят 45 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать около 4 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне нападающий сыграл за "Сантос" десять матчей, в которых отличился пять раз.