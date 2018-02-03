10:40 | Футбол — Испания

"Реал" поднимет зарплату Роналду до уровня Неймара

Криштиану РОНАЛДУ. Фото Amr Abdallah Dalsh, REUTERS
Криштиану РОНАЛДУ. Фото Amr Abdallah Dalsh, REUTERS

Руководство "Реала" намерено предложить нападающему команды Криштиану Роналду новый контракт на улучшенных финансовых условиях, утверждает ABC. По информации источника, в случае оформления нового договора годовая зарплата 32-летнего португальца будет повышена с 21 до 30 миллионов евро.

Таким образом, зарплата Роналду будет повышена до уровня форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее лидер мадридцев выражал недовольство тем, что президент клуба Флорентино Перес, несмотря на обещание, не продлил с ним контракт после завершения сезона-2016/17.

Отмечается, что португалец сообщил руководству "Реала" о желании остаться в команде.

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне форвард принял участие в  26 матчах за клуб, забив 20 мячей и сделав 4 результативных передачи.

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