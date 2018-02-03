"Реал" поднимет зарплату Роналду до уровня Неймара

Руководство "Реала" намерено предложить нападающему команды Криштиану Роналду новый контракт на улучшенных финансовых условиях, утверждает ABC. По информации источника, в случае оформления нового договора годовая зарплата 32-летнего португальца будет повышена с 21 до 30 миллионов евро.

Таким образом, зарплата Роналду будет повышена до уровня форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее лидер мадридцев выражал недовольство тем, что президент клуба Флорентино Перес, несмотря на обещание, не продлил с ним контракт после завершения сезона-2016/17.

Отмечается, что португалец сообщил руководству "Реала" о желании остаться в команде.

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне форвард принял участие в 26 матчах за клуб, забив 20 мячей и сделав 4 результативных передачи.