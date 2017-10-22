"Реал" победил "Эйбар" и поднялся на третье место в турнирной таблице

"Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0 в матче 9-го тура чемпионата Испании. Голами в составе мадридцев отметились Марко Асенсио и Марселу, мяч в свои ворота отправил Паулу Андре Оливейра.

Эта победа стала для "королевского клуба" четвертой подряд, "Эйбар" не может победить на протяжении пяти матчей.

"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Эйбар" остался на 16-й строчке с 7-ю баллами.

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9-й тур

"Реал" – "Эйбар" – 3:0 (2:0)

Голы: Оливейра, 18 - в свои ворота (1:0). Асенсио, 28 (2:0). Марселу, 82 (3:0).

"Реал": Касилья, Начо, Варан, Серхио Рамос, Эрнандез, Каземиру, Модрич, Себальос (Марселу, 71), Иско (Васкес, 71), Криштиану Роналду, Асенсио (Бензема, 64).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Ломбан, Оливейра, Арбилья, Капа (Пенья, 73), Ривера, Эскаланте (Серхио Энрич, 79), Хоан Хордан, Инуи, Шарлес (Кике, 63).

Предупреждения: Каземиру, 23. Шарлес, 24.

Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).

22 октября. Мадрид. Стадион "Santiago Bernabeu".

Трансляция матча "Реал" – "Эйбар"