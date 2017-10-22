"Реал" победил "Эйбар" и поднялся на третье место в турнирной таблице

"Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0 в матче 9-го тура чемпионата Испании. Голами в составе мадридцев отметились Марко Асенсио и Марселу, мяч в свои ворота отправил Паулу Андре Оливейра.
Эта победа стала для "королевского клуба" четвертой подряд, "Эйбар" не может победить на протяжении пяти матчей.
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Эйбар" остался на 16-й строчке с 7-ю баллами.
Чемпионат Испании
Ла лига
9-й тур
Голы: Оливейра, 18 - в свои ворота (1:0). Асенсио, 28 (2:0). Марселу, 82 (3:0).
"Реал": Касилья, Начо, Варан, Серхио Рамос, Эрнандез, Каземиру, Модрич, Себальос (Марселу, 71), Иско (Васкес, 71), Криштиану Роналду, Асенсио (Бензема, 64).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Ломбан, Оливейра, Арбилья, Капа (Пенья, 73), Ривера, Эскаланте (Серхио Энрич, 79), Хоан Хордан, Инуи, Шарлес (Кике, 63).
Предупреждения: Каземиру, 23. Шарлес, 24.
Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).
22 октября. Мадрид. Стадион "Santiago Bernabeu".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/