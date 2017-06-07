"Реал" отказался от покупки Де Хеа

"Реал" отказался от приобретения вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в летнее трансферное окно, утверждает Marca.
Вся команда, включая главного тренера Зинедина Зидана, высказалась в поддержку нынешнего голкипера "Королевского клуба" Кейлора Наваса, который останется первым номером в следующем сезоне.
Вторым вратарем будет Кико Касилья. Голкипер Рубен Яньес, скорее всего, уйдет из клуба, а его иместо может занять Лука Зидан.
Также отмечается, что "Реал" будет слидить за развитием ситуации с 18-летним голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил свой контракт.
Напомним, ранее сообщалось, что мадридцы готовы заплатить за де Хеа 75 миллионов евро и намерены согласовать трансфер уже на этой неделе.
- Реал (Футбол)
- Милан (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Зинедин Зидан
- Давид Де Хеа
- Кейлор Навас
- Касилья Кико
- Джанлуиджи Доннарумма
- Лука Зидан
warning_CSKA_is_here
его иместо...
19:13
oleg.bob
Это правильно!
18:51