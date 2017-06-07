"Реал" отказался от покупки Де Хеа

"Реал" отказался от приобретения вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в летнее трансферное окно, утверждает Marca.

Вся команда, включая главного тренера Зинедина Зидана, высказалась в поддержку нынешнего голкипера "Королевского клуба" Кейлора Наваса, который останется первым номером в следующем сезоне.

Вторым вратарем будет Кико Касилья. Голкипер Рубен Яньес, скорее всего, уйдет из клуба, а его иместо может занять Лука Зидан.

Также отмечается, что "Реал" будет следить за развитием ситуации с 18-летним голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил свой контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что мадридцы готовы заплатить за де Хеа 75 миллионов евро и намерены согласовать трансфер уже на этой неделе.