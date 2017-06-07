18:29 7 июня | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" отказался от покупки Де Хеа

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"Реал" отказался от приобретения вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в летнее трансферное окно, утверждает Marca.

Вся команда, включая главного тренера Зинедина Зидана, высказалась в поддержку нынешнего голкипера "Королевского клуба" Кейлора Наваса, который останется первым номером в следующем сезоне.

Вторым вратарем будет Кико Касилья. Голкипер Рубен Яньес, скорее всего, уйдет из клуба, а его иместо может занять Лука Зидан.

Также отмечается, что "Реал" будет следить за развитием ситуации с 18-летним голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил свой контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что мадридцы готовы заплатить за де Хеа 75 миллионов евро и намерены согласовать трансфер уже на этой неделе.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Костариканец!

Да Навас вообще красава. 2 ЛЧ для Реала тоже его большая заслуга.

21:33 7 июня

Slim Taller

Верное решение.Всегда говорил,что Кейлор Навас ничуть не хуже Де Хеа,разве только тот подлиннее.Зато Навас на ленточке бог.

20:56 7 июня

Игорь046

слидить мдааа

20:15 7 июня

Игорь046

))

20:15 7 июня

Игорь046

слидить? вы серьёзно?

20:14 7 июня

Thergothon

Будет слидИть... а чего не будИт слидить тогда уж?

20:12 7 июня

hottie

Лучше бы уже Доннаруму, лет на 15-18 его хватит)

19:36 7 июня

warning_CSKA_is_here

его иместо...

19:13 7 июня

oleg.bob

Это правильно!

18:51 7 июня