15:46 | Футбол — Испания

"Реал" может пригласить Лева на пост главного тренера

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Руководство "Реала" рассматривает возможность приглашения наставника сборной Германии Йоахима Лева на пост главного тренера команды в случае ухода Зинедина Зидана. Как сообщает AS, президент "Реала" Флорентино Перес хотел видеть Лева в клубе еще два года назад до назначения Зидана, однако тогда немецкий специалист ответил отказом.

По данным источника, после ЧМ-2018 Лев может покинуть сборную Германии и принять предложение "Реала". Отметим, что контракт Лева рассчитан до 2020 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wilde

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