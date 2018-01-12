"Реал" может пригласить Лева на пост главного тренера

Руководство "Реала" рассматривает возможность приглашения наставника сборной Германии Йоахима Лева на пост главного тренера команды в случае ухода Зинедина Зидана. Как сообщает AS, президент "Реала" Флорентино Перес хотел видеть Лева в клубе еще два года назад до назначения Зидана, однако тогда немецкий специалист ответил отказом.

По данным источника, после ЧМ-2018 Лев может покинуть сборную Германии и принять предложение "Реала". Отметим, что контракт Лева рассчитан до 2020 года.