Рамос и Бускетс приедут на встречу по поводу проведения матчей ла лиги в США

Сегодня в Мадриде состоится встреча капитанов клубов высшего испанского и руководства ла лиги, сообщает ВВС. Игроки намерены выразить свое беспокойство по поводу будущего проведения матчей чемпионата Испании в США.

Профсоюз футболистов Испании ранее выразил протест в связи с такими планами лиги. В заявлении организации говорилось, что этот вопрос не обсуждался с игроками. "Реал" на этой встрече будет представлять Серхио Рамос, "Барселону" - вице-капитан Серхио Бускетс.

16 августа стало известно, что с нового сезона некоторые матчи чемпионата Испании, включая игры между "Реалом" и "Барселоной", будут проходить в Северной Америке. Руководство ла лиги заключило соответствующий контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет.